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10/29大幅値下げ‼️【訳アリの為格安‼️】グッチ ベルト グッチシマ Gバックル
商品番号 G64173128132
商品名

10/29大幅値下げ‼️【訳アリの為格安‼️】グッチ ベルト グッチシマ Gバックル
ブランド名 グッチ
特別価格 税込 9,702 円
在庫状況 あり

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商品詳細

●ブランド名:GUCCIグッチ●商品名:ベルト●カラー:ブラック、ベージュ●デザイン:GG柄●素材:本革●サイズ(約)全長:105cmベルト幅:4cm最短ウエスト:85cm最長ウエスト:100cm穴の数:5＋1バックル:横7cm、縦6cm●付属品専用箱、専用袋●商品の状態使用感や傷、汚れがあるもの。古着慣れしている方におすすめ。穴を1つ空けています。詳しくは最後の画像をご確認ください。＊素人撮影のため実物と画像で色が異なって見える場合がございますのでご了承ください。ご不明な点、ご質問等ありましたらお気軽にコメントください！#GUCCI#グッチ#ベルト#GG柄#結婚式#同窓会#ビジネス#誕生日#プレゼント#サプライズ#ギフト
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