visvim レザーベルト　キャメル　超希少

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商品詳細
数年前にFIL原宿店で購入しました。サイズ32inch長さ100cm幅3.8cm各サイズ１〜2点のみの数量限定販売だったと思います。#visvim#中村ヒロキ#dotera#ドテラ#ドテラコート#DOTERACOAT#アイリスライナー#MA1#サンジュウロウ#ツイード#ハリスツイード#アウター#ヴィズヴィム#中村ヒロキ#indigocampingtrailer#ハリスツイード#sanjuro#ヴィズヴィム#fragment#藤原ヒロシ#undercover#フラグメント#コムデギャルソン#FIL#dotera#ma1#アウター#コート#ジャケットRAFSIMONSsakakisacaikolorGANRYUyantorETHOSENSマルジェラrickowensneonsignganryumaisonmargiera
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