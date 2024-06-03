ARCTERYX ネックウォーマー　MOTUS NECK GAITER ボルド

ARCTERYXアークテリクスネックウォーマー25851MOTUSNECKGAITERメンズネックゲイター・新品未使用品、タグ付き。国内正規品・梱包の際は、ビニールに入れ規定のネコポスサイズに折り畳み発送致します。ご理解のある方のみ宜しくお願い致します。・お値下げ不可・ご購入後の交換返品は、すり替え防止のためご遠慮下さい。・その他ご質問等ございましたら、お気軽にお声掛けください(商品説明)・薄手で軽量なストレッチ素材・ネック部分にアイコンプリント・コンパクトに折り畳んで持ち運びに便利サイズ:縦30cm横25cmカラー:FigmentHeather(ボルドー)(写真の写りによって実物とは異なる場合がございます。)材質:ポリエステル100％madeinVietnam



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