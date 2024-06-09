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giraffe ネクタイ
商品番号 A60863631736
商品名

giraffe ネクタイ
ブランド名 ジラフ
特別価格 税込 1,850 円
在庫状況 あり

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商品詳細

カラー...グレー柄・デザイン...無地2年前に1万円前後で購入しました。使用頻度は1週間に1回程度です。
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