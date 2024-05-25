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COACH 財布 二つ折り メンズ 青 ネイビー ライン シグネチャー
商品番号 W78436083719
商品名

COACH 財布 二つ折り メンズ 青 ネイビー ライン シグネチャー
ブランド名 コーチ
特別価格 税込 2,880 円
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商品詳細

【商品名】　SLIMBILLSIGVAR　スリムビルシグネチャーヴァーシティ【品番】　F26173N3C【定価】¥44,000【カラー】　N3Cミットナイトネイビーデニムチョーク【素材】　PVC、レザー【サイズ】(約)■縦…8cm■横…10cm■厚み…2.0cm【重量】　約60g【仕様】■開閉…オープン式■内側…お札入れ1、オープンポケット2、カードポケット6【状態】カード入れの透明な部分が少し汚れています。カラー···グレー財布形···二つ折り
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