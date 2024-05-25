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FENDI maglia フェンディ 半袖　Tシャツ　フロントロゴ　プリント
商品番号 J53086793180
商品名

FENDI maglia フェンディ 半袖　Tシャツ　フロントロゴ　プリント
ブランド名 フェンディ
特別価格 税込 4,900 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ブランド:FENDImaglia、フェンディ商品名:Tシャツ　半袖　フロントプリント表記サイズ:タグにサイズ表示が御座いませので、自己採寸を参考にして下さい。自己採寸サイズ:身丈約67cm身幅約52cm(脇下)肩幅約52cm袖丈約23cm素人採寸の為、多少の誤差はお許しください。カラー:ブラック、フロントプリントはホワイト×ブラック×赤茶系状態:中古品です★フロントプリントのホワイト部分が薄くなっている箇所が御座います。画像をご確認お願い致します。イタリア製目立つ汚れなどは御座いませんが、自宅保管になりますので、保管時の小傷等はお許し下さい。ご理解頂き、ご購入をお願い致します。中古品という事をご理解頂きご購入をお願い致します★状態は細かく確認はしておりますが、万が一見落としがありましたら申し訳ございません。管理NO#KM2653
http://narcologia.ru/goods/freshman933656.html
http://narcologia.ru/goods/approximate429420.html
http://narcologia.ru/goods/seamless577329.html
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