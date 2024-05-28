クロコダイル財布 メンズ長財布 シャイニング クロコ財布 深グリーン 2146

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新色が入荷致しました。ボトルグリーン！ゴールド金具！ほぼ傷なしの美しい個体で作り上げました。厳選されたクロコダイルレザーをダークグリーン系に染めた最新ラインです。世界的工房の熟練職人がハンドメイド制作した、高いクオリティを誇る本物のクロコダイル長財布。最新のクロコダイル財布なら⇨#小太郎クロコダイル財布写真は現物で、即発送可能です。ワンランク上のクロコ財布をお探しの方にピッタリ(˃̵ᴗ˂̵)☆*:.。1.メノウ石で丁寧に磨き上げた宝石の光沢をもつシャイニング加工。2.最高ランクのクロコダイルスキンは繋ぎなし一枚革を贅沢に使用。3.熟練職人による縫製ステッチまで美しく仕上げる巧の技。4.世界的有名ブランド品も手掛ける老舗工房で制作された最高級革財布。5.経済産業省承認の正規輸入一級品。メンズ、レディース兼用。【ブランド】プライベートブランド【カラー】ボトルグリーン×内装モスグリーン【サイズ】20.5×11×2.5cm位【素 材】シャムクロコダイル【内 装】牛革、その他【仕 様】札入れ×3、カード×12、小銭入れ×1、フリーポケット×2【輸入国】KingdomofThailand 証明書付 化粧箱付無言即決歓迎です！全て新品ですが、天然素材ですので写真では確認出来ない色ムラ、スジ、キズ、匂いなどあるかもしれません。ワニは地を這い闘う生き物ですのでキズはつきものであり、個性ある一点物の証でもあります。ワシントン条約CITESに基づき経済産業省認可の正規輸入された養殖ワニ革のみを使用。野生動物、型押し、合皮、密輸品などは取り扱いしておりません。クロコダイルクロコダイル財布クロコダイル長財布メンズ財布レディース財布シャイニングクロコダイル二つ折り財布メンズ長財布ギフト父の日母の日紳士誕生日記念日プレゼント贈り物金運風水財布カラー···グリーン財布形···長財布素材···本革