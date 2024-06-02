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メルカリ便　anboy アンボイ　貴重デカロゴ　日本製　フジゲン製　弦新品
商品番号 I88872156628
商品名

メルカリ便　anboy アンボイ　貴重デカロゴ　日本製　フジゲン製　弦新品
ブランド名 フジゲン
特別価格 税込 6,999 円
在庫状況 あり

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商品詳細

メルカリ便anboyアンボイ　貴重デカロゴ(皆さんが売りに出してる小ロゴは中国製)デカロゴのみ日本製　フジゲン製　富士弦デカロゴを何本か所有してましたがほぼ当時作ってたアイバニースの作りです弦新品　チューニング済み別途中古ソフトケース　　1200円アンプ　　　　　3500円チューナー　　　600円シールド　　　　600円ストラップとピック3枚　600円上記全てセット+6000円History　ヒストリーGibson　ギブソンFender　フェンダーエピフォン　ヤマハフェルナンデス　ギターアイバニーズ　ベース　Bacchusフジゲン　富士弦　バッカスバスカーズ　フォトジェニストラト　レスポールジャズ　プレベ　グレコsgmoon　ムーン　アトリエWarwick　ワーウィックvintageヴィンテージ種類...エレキベース
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