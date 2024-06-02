メルカリ便　anboy アンボイ　貴重デカロゴ　日本製　フジゲン製　弦新品

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メルカリ便anboyアンボイ 貴重デカロゴ(皆さんが売りに出してる小ロゴは中国製)デカロゴのみ日本製 フジゲン製 富士弦デカロゴを何本か所有してましたがほぼ当時作ってたアイバニースの作りです弦新品 チューニング済み別途中古ソフトケース 1200円アンプ 3500円チューナー 600円シールド 600円ストラップとピック3枚 600円上記全てセット+6000円History ヒストリーGibson ギブソンFender フェンダーエピフォン ヤマハフェルナンデス ギターアイバニーズ ベース Bacchusフジゲン 富士弦 バッカスバスカーズ フォトジェニストラト レスポールジャズ プレベ グレコsgmoon ムーン アトリエWarwick ワーウィックvintageヴィンテージ種類...エレキベース