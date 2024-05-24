ドルチェ\u0026ガッバーナ ロゴプレートベルト

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ご覧いただきありがとうございます。以前ネットオークションにて中古状態で購入致しました。状態は使用に伴い多少のキズ、クセなどございますが個人的には普通に使えると思います。全て画像にてご判断いただき不明点はコメントして下さい。あくまでも中古品ですのであまり細かいことが気になる方は購入をお控えください。サイズは3485cmになります。ベルト幅は4cmになります。色は焦げ茶色になります。