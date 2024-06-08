イルビゾンテ　マフラー　ウール100%　刺繍　スコットランド製　フォーマル　黒

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ILBISONTEのマフラーです。色はブラックです(色覚には個人差あります)。ロゴは刺繍です。USED品ではありますが、大きな傷みはございません。古着に抵抗がない方は購入をご検討いただけますと幸いです。全長 約191センチ ※フリンジ込み幅 約31センチ (素人採寸)#まとめ買い歓迎服・小物はおまとめで値引きできます。1点追加ごとに200円割引✨(例：3点同時に購入…400円引)コメントでまとめたい商品のタイトルまたはブランドと特徴をお伝えくださいm(__)mコメントするページは１ヶ所で大丈夫です(^^)検索はこちらからどうぞ✨#断捨離侍の出品物_衣料#断捨離侍の出品物_小物即購入優先です。「購入いいですか」系の事前コメント不要です。その他のコメントをする方はまずプロフを読んでいただけると助かります…(^_^;)#断捨離侍の出品物カラー...ブラック素材...ウール柄・デザイン...その他