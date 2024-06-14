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【PHATRNK✙ふぁっとらんく】 pitbull限定販売キャップ
商品番号 H67328624513
商品名

【PHATRNK✙ふぁっとらんく】 pitbull限定販売キャップ
ブランド名 Hvital
特別価格 税込 6,255 円
在庫状況 あり

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商品詳細

☆プレゼント用のラッピングも無料で承ります■□■□■□■□■□■□■□■□■□・新品未使用└正規店からの購入証跡あります・ステッカーおまけ付き・お互いの顔が見えない売買だからこそ、気持ちよく取引が出来るよう丁寧な対応を心掛けております■□■□■□■□■□■□■□■□■□●サイズ···FREE●カラー···黒/ブラック●素材···100%WoolRIZINで活躍されている萩原京平選手やブレイキングダウンで活躍されていた後藤祐樹さんも愛用中のブランド、【ファットランク】の限定販売コラボ商品です！RIZNvsベラトールの大会でピットブル選手陣営が着用されていました(^^)★キャップをお探しの方は下記をクリック下さい#キャップ_鶴
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