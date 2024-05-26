ダンヒル　二つ折り財布

カラー···ブラウン柄・デザイン···無地財布形···二つ折り素材···本革定価60,000円店員さん曰く限定のモデルでブラウンレザーはアウトレットにはおいていないみたいです。一年ほど使用し同ブランドの財布を購入したのでメルカリに出品させていただきました。箱付き保証書なし即決での値段交渉お受けします。断捨離目的の為大幅値下げしました^^¥35000→¥15000



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