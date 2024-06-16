YVES SAINT LAURENT　サンローラン　Tシャツ　半袖　ロゴ刺繍

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★全品送料無料、安心の匿名配送★即購入OK、翌日発送★似た商品はコチラ #KILIG半袖シャツご覧頂き、ありがとうございます。●サイズ表記：記載なし（S相当）※SML等の表記がない際のサイズの記載は、出品者独自基準によるものになります。●実寸サイズ着丈：61.5cm肩幅：51.5cm身幅：48cm袖丈：19cm※全て平置き採寸です。※着丈は「背面の首の付け根中央から裾までの長さ」です。リブ、襟、フードは含みません。※素人採寸のため、多少の誤差はご了承くださいませ。●素材綿※詳細はお写真でご確認ください。●商品状態B（状態良好）A 新品未使用、または、未使用品に近いB 目立った汚れ等なくコンディション良好、もしくは、小さいダメージのみの状態（通常の古着）C 使用感がやや強い、もしくは、大きなダメージや汚れや大穴がある状態●最後に、、、・アイテム画像に関しては、出来る限り忠実に表示出来るよう努めておりますが、屋内撮影やカメラの問題で実際のアイテムと比較し、色味に若干の誤差が生じる場合がございます。・荷物のサイズに合わせて、発送時にらくらくメルカリ便とゆうゆうメルカリ便を切り替える場合がございます。また、梱包の関係上、圧縮して発送する場合もございますので、たたみジワはご了承ください。ご理解のある方のみ、お買い求め頂くようお願い申し上げます。e5094-hb7