PRADA プラダ マフラー ストール カシミヤ

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◎◎◎ご覧頂きありがとうございます。ブランド品は全て【自主流通管理協会に加入している店舗】で購入してますので、全て鑑定済みの正規品です。ご安心してご購入下さいませ(*゜▽゜)ノ【ブランド】.......................PRADA【ライン/商品名】................ー【付属品】..........................ー【コンディション】..............B多少の糸のほつれはありますが、比較的綺麗です【平置き実寸サイズcm】......約20-129ランク表N…新品未使用S…未使用に近い状態又はそれに準ずる状態A…使用感のない綺麗な状態B…多少の使用感を感じる状態C…使用感を感じる状態D…かなりの使用感を感じる状態ジャンク品価格は随時見直しておりますので、基本的にお値下げは致しておりません。常識外のお値下げをご希望の方はお引き取り下さい。コメントを頂いても削除させて頂きます。プロフィールを必ずご覧下さい。✕転載禁止✕こまめにチェックしています✕