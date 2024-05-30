トラヴィス・スコット×マグドナルド　リブプームユートピアコラボ　Tシャツ　半袖

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TravisScottCactusJackxMcDonald'sLiveFromUtopiaT-Shirt\"Black\"トラヴィススコットカクタスジャックxマクドナルドライブフロムユートピアTシャツ\"ブラック\"Mサイズ着丈68cm身幅45cm袖丈20cm友人から譲ってもらいましたが、ほぼ着用せず保管しておりました。たたみジワがついておりますが、洗濯やアイロンをして貰えれば問題ないです。