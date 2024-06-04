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ギラティナ　vstar ur
商品番号 M98904758317
商品名

ギラティナ　vstar ur
ブランド名 Mankle
特別価格 税込 3,039 円
在庫状況 あり

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商品詳細

●商品の状態　入手後すぐスリーブに入れて保管しており目立った傷などほとんどなく綺麗だと思います。　素人目ですので神経質な方ご遠慮ください。●発送方法について　折れや濡れ対策を行い、良い状態での発送に努めます。●その他の注意点　・購入後の返金・返品はできません。　・質問等はご遠慮なくどうぞ　・発送までにお時間いただきます。●ご理解とご協力のほどお願いします。
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