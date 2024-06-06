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7 3/8 ロサンゼルス　ドジャース　フライトキャップ
商品番号 T55222049147
商品名

7 3/8 ロサンゼルス　ドジャース　フライトキャップ
ブランド名 ニューエラ
特別価格 税込 3,140 円
在庫状況 あり

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商品詳細

NEWERA/ニューエラで今人気のロサンゼルス　ドジャースのフライトキャップ素材　本体・つば　ポリエステル100%　　　ボア　ポリ76%アクリル　24%　　　つば裏　綿100%色ブルーサイズ　58.7cm素人採寸　ツバの長さ　約7cm男女兼用国内正規品送料無料60サイズのBOXにて発送予定となります。ある程度折りたたんでの発送になりますのでご理解ある方のみご購入下さいませ。
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