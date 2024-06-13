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ポールスミス 長財布 マーケトリーストライプラビット
商品番号 J56728001870
商品名

ポールスミス 長財布 マーケトリーストライプラビット
ブランド名 ポールスミス
特別価格 税込 7,869 円
在庫状況 あり

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商品詳細

★商品名ポールスミス長財布マーケトリーストライプラビット★商品説明ポール・スミスのシンボルでもあるラビットモチーフがポイントになる「マーケリーストライプラビット」シリーズのお品になります。ポール・スミスのシグネチャーストライプであるクロスオーバーストラップを寄木細工のようにはめ込みラビットを表現したお品です。★状態目立つ傷はなく、綺麗な状態です。光のあたり具合により、表面に目立たないスレなどあります。なるべくたくさん写真を載せておりますので、ご確認ください。⚠︎状態は出品者の主観です。検品しておりますが、見落としがあるかもしれませんので、used品としてご理解頂ける方にお取引きお願い致します。★仕様お札入れ×1ジップ×1カード入れ×12差込×2★サイズタテ　：約9.5cmヨコ　：約19.2cmマチ:約2cm　※平置き実寸　※多少の誤差はご了承ください。★カラーブラック★素材牛革★付属品箱、保存袋　1枚目の写真にあるもの★購入先大手リユースショップ★配送宅急便コンパクトでの発送を予定しています。★返品等は受け付けておりませんので、ご了承願いますm(__)mカラー···ブラック柄・デザイン···プリント（ロゴなど）財布形···長財布素材···本革
http://narcologia.ru/goods/displease852731.html
http://narcologia.ru/goods/reinforcement90899.html
http://narcologia.ru/goods/browse603391.html
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