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ニューバランススニーカー996
商品番号 V25179560504
商品名

ニューバランススニーカー996
ブランド名 ニューバランス
特別価格 税込 2,310 円
在庫状況 あり

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商品詳細

2年ほど前に購入数回使用2枚目のとこに黒いのが付着、擦ったりクリーニング出せば取れると思います。足裏もほぼ削れていません。距離もほぼ歩いていません。26センチです。
http://narcologia.ru/goods/troupe879011.html
http://narcologia.ru/goods/traverse282126.html
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