シャネル CHANEL ネクタイ イタリア製

☆ブランドCHANELイタリア製☆サイズ全長:146cm先端:9.6cm素人採寸なため誤差はご了承ください☆カラーグレー☆素材シルク100%USED品になります前たて表、中間部分、一部分に変色あり、ほつれあり画像6.7でご確認ください■購入店舗ネットブランド品販売店購入先のブランド品取扱店にて鑑定済みの商品となります。出品物に関して全て正規品であることを保証致します。シルクのつるりとシルキーで手触りがよくリズミカルに入った柄が飽きがきにくく若々しい印象ですベーシックで普段使いしやすいと思いますご質問はお気軽にどうぞ^^他のブランドアパレルやネクタイは↓からご覧ください#しほの至福の服 #しほのブランド 目立つ傷等は画像で載せておりますが、写りきらない微細なスレ汚れある場合がございます。ご理解頂ける方のみご購入お願い致します＊忠実に再現出来るよう撮影していますが、画面環境によっては実物と画像の色合い・質感が異なる場合があるのでご了承の上ご購入ください。※即購入可ビジネスカジュアルパーティにいかがでしょうか？



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