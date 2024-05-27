美品】沖縄三線 本蛇皮 ハードケース付き 塗り無し 三味線 三線 和楽器 ...

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この商品を見て下さりありがとうございます！こちらの商品の他にも楽器関係の商品を出品させて頂いております。ご興味ある方は下記よりご覧ください。#れあ流通の楽器のへや商品説明の方は最後までご覧ください。商品名:沖縄 本皮 三線付属品:本体・ハードケース（写真に写っている物になります）皮の材質:蛇本皮棹の材質: 木材胴 丸打胴全長 約 83cm重量 約 1.26Kg【状態・注意事項】☆三線ではあまり見かけない塗り無しの棹です。直接木の感触を感じられるため、塗りなしを好まれる方にオススメです。☆目立つ傷などは見受けられません。☆ハードケースは取手部分にサビ若干使用感はありますが使用には問題ありません。梱包方法プチプチとリサイクルダンボールや巻きダンボール、ラップなど状況に合わせて梱包させて頂きます。※こちらはあくまで中古品になります。商品の評価は主観的な内容になりますのでご了承下さい。■全商品を簡易クリーニング、除菌クリーニングを実施しています。個人出品で多少見落としや取りきれない汚れが残っていることもありますので完品をお求めの方はご購入の際はご留意くださいm(__)m※こちらの商品は即購入歓迎です。※専用ページは特に設けておりませんので、お早めにご購入下さい。※受取後に万一、動作不良や配送による破損などが疑われる場合は必ず【評価前】に取引メッセージにて連絡をお願い致します。真摯に対応させて頂きます。↓検索ワード↓沖縄琉球伝統芸能弦楽器趣味音楽日本文化楽器三線三味線沖縄本革蛇皮おうち時間趣味演奏祭り弦楽器踊り初心者セット初心者民謡楽器 本皮沖縄楽器弦楽器六角カラクイ