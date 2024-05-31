Redmoon ウォレットロープ

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商品詳細
REDMOONウォレットロープとブラス（真鍮）製の釣り針型フック90年代後半？ぐらいに購入。フリンジが2本ちぎれています。神経質な方は購入をお控えください。レッドムーンREDMOONパイロットリバーフラットヘッドアメカジバイクバイカーウォレットレザー財布ウォレットチェーンインディアン
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