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Redmoon ウォレットロープ
商品番号 S91303175202
商品名

Redmoon ウォレットロープ
ブランド名 レッドムーン
特別価格 税込 3,515 円
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商品詳細

REDMOONウォレットロープとブラス（真鍮）製の釣り針型フック90年代後半？ぐらいに購入。フリンジが2本ちぎれています。神経質な方は購入をお控えください。レッドムーンREDMOONパイロットリバーフラットヘッドアメカジバイクバイカーウォレットレザー財布ウォレットチェーンインディアン
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