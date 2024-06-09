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新品/USA製/アメリカン ベルト カンパニー/レザーベルト/黒 表記34インチ
商品番号 F10229094420
商品名

新品/USA製/アメリカン ベルト カンパニー/レザーベルト/黒 表記34インチ
ブランド名 Fswirl
特別価格 税込 4,972 円
在庫状況 あり

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商品詳細

即購入大丈夫です。商品番号D143-51-0013商品名新品/USA製/アメリカンベルトカンパニー/レザーベルト/黒【表記34インチ/W32～36インチ】アメリカ製/未使用/デッドストック/D143生産国アメリカ商品説明アメリカから買い付けたアイテムです。新品・デッドストックのレザーベルトです。裏面にはMadeforRiversideMfg,Co.bytheAmericanbeltcompanyと刻印が入ります。レザー表面は縁横にスリットが入っただけのシンプルなデザインですので様々なスタイルに取り入れていただける、持っていると必ず使える汎用性の高いアイテムです。シンプルなレザーベルトをお探しの方にオススメの逸品です。是非ご検討ください。サイズ計測時は、使用可能な最小と最大のホールで固定して内周を計測しています。若干誤差はありますので大体のサイズだとお考えください。SIZE(サイズ)表記34全長（バックルの先端からベルトの先端までの長さ）約102cm幅（ベルト本体部分の幅）約2.9cmベルトホールに通した際の内周最短・約82.5cm(約32インチ)～最長・約91cm(約36インチ)ホール数7最大ホールからベルト先端までの長さ約7.2cmバックル(高さ×幅)約4.7cm×約4cm値下げはしない予定です。現在価格でご購入手続きへお進みください。素材···本革カラー···ブラック
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