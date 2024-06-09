極美品 ディオール ベルトCDロゴ ゴールド金具 レザー 黒 茶 フランス製

○アイテムChristianDiorクリスチャンディオールベルトゴールドシルバー金具MADEINFRANCE○状態友人からもらいましたが、使用していません。ほぼ未使用で、状態は非常に良いです。○サイズ長さ98cm(バックルは含まず)幅2.8cm・バックル横4cm縦3cm○カラー黒ブラック茶色ブラウン(裏側)○素材本革レザー○配送簡易包装にて1〜2日程度で発送いたします。仕事の都合で遅れる場合がございますのでご了承下さい。梱包に関しましてはコンパクトにします。安心してお買い求め下さいませ。



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