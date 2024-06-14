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COACH 2つ折り財布 パスケース キーリング ギフトセット 新品未使用
商品番号 R91268707246
商品名

COACH 2つ折り財布 パスケース キーリング ギフトセット 新品未使用
ブランド名 コーチ
特別価格 税込 3,112 円
在庫状況 あり

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商品詳細

★COACH2つ折り財布★サイズ⚫財布横11cm×縦9.5cm×マチ2cm⚫パスケース横10cm×縦7cm×マチ1cmそれぞれ素人寸法です。★仕様⚫財布札入れ×2カード入れ×8ポケット×2(小銭入れ無し)⚫パスケースカード入れ×2クリアポケット×1⚫キーリング全長12.5cm★シリアルナンバーE18880F37333こちらの商品は、COACH倉庫の直販品(ファクトリー・アウトレット)になります。在庫更新の為に、金額が安く設定されています。COACHストアの承認を受けている商品(正規品)になります。アウトレット品にご理解頂ける方、ご購入宜しくお願い致します。完璧な商品を求められる方は、直接店舗で手に取りご自分の目で確かめてのご購入を、おすすめ致します。財布形...二つ折りカラー...グレーカラー...ブラック
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