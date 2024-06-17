USA製 ©︎1993 ニルヴァーナ NIRVANA IN UTERO Tシャツ

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こちらUSA製シングルステッチのNIRVANA「INUTERO」Tシャツです。米ラッパーのカニエ・ウエストが着ていたことでも有名です。古着屋で購入し、着用せず大切に自宅にて保管していました。お探しでした方は是非ご検討下さい。【状態】USA製のgiantボディ。袖と裾ともにシングルステッチです。1993年コピーライトあり。多少の着用感はございますが、目立つ汚れやピンホールなどなく、着用に問題のない状態です。画像にてご確認ください。古着としては良好な状態かと思います。画像にてご確認ください。タグgiantサイズXL(平置き採寸)着丈74cm身幅58cm袖丈22cm肩幅56cm(多少の誤差はご了承ください人気の大きめサイズになります。しっかりチェックはしているつもりですが、時には汚れ等見落としてしまう場合もあるかもしれません。見落としがありましたらご容赦ください。自宅保管のUSED品ですので、ご理解ある方ご購入をお待ちしております。カートコバーンKurtCobainNIRVANAソニックユースメタリカJUSTINBIEBERbadbrainsblackflagmisfitsminorthreathardcorepunkslipknotslayerGUNSN'ROSESGRATEFULDEADozzyosbourneDinosaurJr.PinkFloydIRONMAIDENfearofgodf.o.gfogPUNK、hardcore、hardcorepunkジャスティン・ビーバーハードコアハードコアパンクバンドTシャツANTHRAXPUSHEADAC/DCMetallicaMegadethMarilynMansonSonicyouthRedHotChiliPeppersCradleOfFilthJOYDIVISIONNEWORDERKANYEWESTTRAVISSCOTTJerryLorenzoA$APRockyAKIRAメタルTシャツロックTシャツラップTヴィンテージVintage80's90'sなどが好きな人にもオススメです。