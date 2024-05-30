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商品詳細
#アンダーカバイズム#スパイダーマン#Tシャツ#Lサイズ#アンダーカバー#古着#希少#レア#UNDERCOVERISM#UNDERCOVERサイズ.....XL肩幅55身幅58着丈72袖丈24素人採寸ですので、多少誤差はあると思われます。 前面右半分と肩口、首回りに色褪せあり。プリント部分にもハゲあり。とても厚めの生地です。詳細は写真を参照してください。古着になりますので、古着にご理解のある方の購入をお願い致します。神経質な方はご遠慮くださいませ。
http://narcologia.ru/goods/septet763919.html
http://narcologia.ru/goods/housekeeper635109.html
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