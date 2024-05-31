PRADA プラダ　手帳型　スマホ　財布　ウォレット　カードケース　新品未使用

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商品詳細
カラー···ブラック×ネイビーサイズ：約17×9.5×2.5cm名古屋駅のプラダ路面店で購入しました。新品未使用です。特に目立った傷は見られませんが、一度人の手に渡ったものであることをご理解ください。#prada#プラダ#財布#ウォレット#カードケース#愛知おたからや財布形···三つ折り財布形···二つ折り
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