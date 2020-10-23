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商品詳細
聖飢魔Ⅱ ハンガーになります。未使用ですが裸での保管となりますので、細かい傷等ご了承ください。・素材は厚紙になります。・発送は らくらくメルカリ便 ビニールに入れ段ボールにくるんでの発送を予定しております・この商品は24時間以内に発送可能です。その他にも聖飢魔Ⅱ商品多々出品しております。まとめて購入の方はコメントください。質問等ありましたらお気軽にコメントください！どうぞよろしくお願いします。
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