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聖飢魔Ⅱ　ハンガー
商品番号 P90332055128
商品名

聖飢魔Ⅱ　ハンガー
ブランド名 Psmall
特別価格 税込 2,480 円
在庫状況 あり

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商品詳細

聖飢魔Ⅱ　ハンガーになります。未使用ですが裸での保管となりますので、細かい傷等ご了承ください。・素材は厚紙になります。・発送は　らくらくメルカリ便　ビニールに入れ段ボールにくるんでの発送を予定しております・この商品は24時間以内に発送可能です。その他にも聖飢魔Ⅱ商品多々出品しております。まとめて購入の方はコメントください。質問等ありましたらお気軽にコメントください！どうぞよろしくお願いします。
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