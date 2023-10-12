Louis Vuitton ベルト95

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ご覧頂きありがとうございますい新品未使用サイズ：95全長：110cmベルト幅：4.0mm写真の付属品全てつきます。、※素人採寸のため、多少の誤差はご了承願います。付属品：写真の付属品全てつきます【注意事項】※こちらは並行輸入品となります。並行輸入品を取り扱うセレクトショップにて購入致しました。トラブル防止の為、並行輸入品についてご理解頂けない方、国内正規品にこだわる方、完璧な状態を求めている方、神経質な方、少しでも不安な方はご購入をお控えください。国内での修理は対象外となります。