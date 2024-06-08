FREITAG フライターグ　財布　ハロウィンカラー

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FREITAGフライターグ財布 ハロウィンカラー10年以上前に購入し、半年ほど使用した商品でございます。フライターグの性質上、非常に使用感があるように見えますが、リサイクルの布(トラック荷台布)を使用した商品でございます。非常に気に入っており、使用していない時期はガラスケース内で飾っておりました。しかしながら中古品になりますので良く画像をご確認の上、ご購入のほどよろしくお願い致します。※完美品をお求めの方、神経質な方のご購入はご遠慮ください。※返品はお受けすることができませんので、よくご確認の上、ご購入ください。