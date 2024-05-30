チェロ用ギアペグ　perfection planetary pegs

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knilling社のパーフェクションプラネタリーペグというギアの組み込まれたチェロ用のペグです。ガット弦使用時などペグを使っての調弦が非常に楽になります。形状はヒルタイプで材質はローズウッド、ペグボックス側のホールの直径12㎜の4本セットです。ウィットナー製のギアペグに比べ、溝が刻まれているので突然弦がスリップすることがありません。インストールは道具があれば自分でも可能ですが楽器工房にて依頼されることをお勧めします。