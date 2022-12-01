新品　タコマフジレコード キャップ 帽子 tacoma fuji タコマフジ

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●タコマフジレコードのキャップです。新品未使用の状態で出てくる事はなかなかないのではないでしょうか。●同じ様なものが増えて被る機会が無い為泣く泣くの出品です。●新品未使用です。●出品前に確認しておりますが、あくまでも素人ですので見落とし等ある場合がございます、写真にて商品状態をご確認頂いた上でご検討お願い致します。神経質な方、完璧な物を好まれる方は購入をご遠慮下さい。●正規店購入の100％本物ですので、ご安心ください。●発送はゆうパケットでの発送になりますので、商品はコンパクトに折りたたんでの発送になります、ご理解ください。●当方は喫煙者ではありませんので、タバコの臭いを気にされる方も安心して頂けると思います。●その他質問ございましたら出来る限りお答えいたしますので、よろしくお願いいたします。△検索ワードTACOMAFUJIRECORDSタコマフジレコードタコマフジRIDGEMOUNTAINGEARリッジマウンテンギアrawlowmountainworksHALFTRACKPRODUCTSハーフトラックプロダクツBLACKBRICKブラックブリックpatagoniaパタゴニアthenorthfaceノースフェイスsnowpeakスノーピークArc'teryxアークテリクスHelinoxヘリノックスVALLICANSバリカンズbarliquorsバーリカーズMountainresearchマウンテンリサーチnataldesignネイタルデザインjerry鵜飼ジェリー鵜飼五木田智央coopalexBROWNby2-tacsultraheavy山と道rwchetrailbumSASSAFRASササフラスtempracycleテンプラサイクルnrucanswer4beamsビームスshipsシップスJOURNALSTANDARDジャーナルスタンダードURBANRESEARCHアーバンリサーチstussyワークマンnikeナイキコンバースconversadidasアディダスvansバンズニューバランスnewbalance