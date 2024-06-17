DIAMOND L.F.B ダイヤモンド リアルクロコダイルレザー G.Iベルト



2023年最新】diamondベルトの人気アイテム - メルカリ



m9480 ヴィンテージ DIAMOND ダイアモンド LFB レザーベルト ブラウン ...



Brilla per il gusto（ブリッラ ペル イル グスト）Andrea D'AMICO ...



Brilla per il gusto（ブリッラ ペル イル グスト）Andrea D'AMICO ...



GREDEER クロコダイル時計ベルト（シャイニング仕上げ） ZWB008 | 革 ...



m9480 ヴィンテージ DIAMOND ダイアモンド LFB レザーベルト ブラウン ...



クロコクロス 35mm幅広メンズベルト 「プレリーギンザ」 NB20710



m9480 ヴィンテージ DIAMOND ダイアモンド LFB レザーベルト ブラウン ...



ホワイト 741 ディッキーズ GI ベルト ガチャベルト 日本製 白



m9480 ヴィンテージ DIAMOND ダイアモンド LFB レザーベルト ブラウン ...



クロコダイルレザーベルト ラメブラック – RealCroco



クロコクロス 35mm幅広メンズベルト 「プレリーギンザ」 NB20710



クロコダイル革ベルト 商品詳細 オーストリッチ、クロコダイル ...



クロコクロス 35mm幅広メンズベルト 「プレリーギンザ」 NB20710



クロコクロス 35mm幅広メンズベルト 「プレリーギンザ」 NB20710

ご覧頂きありがとうございます。DIAMONDL.F.BクロコダイルレザーG.Iベルトブラック━━━SIZE━━━メンズ表記:-実寸(cm)全長:116(バックル含む)帯幅:3バックル:横4縦3※多少の誤差はご容赦下さい━━━COMMENT━━━DIAMONDL.F.BクロコダイルレザーG.Iベルトです。スライド調整式でストレスフリーにお召し頂けます。表面はマット仕上げのクロコダイルレザーを使用しており、裏はソフトな牛革です。バックルにまでクロコダイルレザーを使用しており、高級感のあるデザインです。ワイドパンツやスラックスなどとタックインスタイルで合わせて頂くと、コーディネートに深みの出る一本です。━━━CONDITION━━━帯にやや癖がついております。バックルに若干の傷がございますが、あまり目立ちません。その他小物↓↓↓↓↓↓#3710variety古着一覧↓↓↓↓↓↓#3710vintage2点以上のご購入でおまとめ割引致します。是非ご活用下さい。…………………………………………………#古着#vintage#ヴィンテージ#ビンテージ#70s#80s#90s#y2k#old#オールド#レトロ#クロコダイル#牛革#ワニ革#エキゾチック#GIベルト#ガチャベルト#フリーサイズ#タックパンツ#スラックス#シルバーバックル