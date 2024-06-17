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DIAMOND L.F.B ダイヤモンド リアルクロコダイルレザー G.Iベルト
商品番号 I62862374689
商品名

DIAMOND L.F.B ダイヤモンド リアルクロコダイルレザー G.Iベルト
ブランド名 ヴィンテージ
特別価格 税込 1,854 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧頂きありがとうございます。DIAMONDL.F.BクロコダイルレザーG.Iベルトブラック━━━SIZE━━━メンズ表記:-実寸(cm)全長:116(バックル含む)帯幅:3バックル:横4縦3※多少の誤差はご容赦下さい━━━COMMENT━━━DIAMONDL.F.BクロコダイルレザーG.Iベルトです。スライド調整式でストレスフリーにお召し頂けます。表面はマット仕上げのクロコダイルレザーを使用しており、裏はソフトな牛革です。バックルにまでクロコダイルレザーを使用しており、高級感のあるデザインです。ワイドパンツやスラックスなどとタックインスタイルで合わせて頂くと、コーディネートに深みの出る一本です。━━━CONDITION━━━帯にやや癖がついております。バックルに若干の傷がございますが、あまり目立ちません。その他小物↓↓↓↓↓↓#3710variety古着一覧↓↓↓↓↓↓#3710vintage2点以上のご購入でおまとめ割引致します。是非ご活用下さい。…………………………………………………#古着#vintage#ヴィンテージ#ビンテージ#70s#80s#90s#y2k#old#オールド#レトロ#クロコダイル#牛革#ワニ革#エキゾチック#GIベルト#ガチャベルト#フリーサイズ#タックパンツ#スラックス#シルバーバックル
http://narcologia.ru/goods/rebellion641978.html
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