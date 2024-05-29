ニューヨーク・ヤンキース　ツートンカラー　ホワイトブラウン　ニューエラ

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商品詳細
ニューヨーク・ヤンキース ツートンカラーキャップ★★日本未発売★★●サイズ 71/259.6cm 59FIFTY●新品・未使用●ブランド ニューエラNewEra●正規ライセンス商品アメリカ正規店購入MLB認証ホログラムシール付き●送料無料 匿名配送らくらくメルカリ便(ヤマト宅急便) 60サイズ段ボールの箱に入れて発送します。即購大入歓迎ですどうぞよろしくお願いいたしますアーロンジャッジスタントンイチロージーターオールスターゲームシアトルアナハイム大谷翔平選手メジャーリーグベースボールキャップ茶クリーム白
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ニューヨーク・ヤンキース ツートンカラー ホワイトブラウン ...
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