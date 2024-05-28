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GALFY ガルフィー ハーフパンツ Tシャツ 半袖　セットアップ
商品番号 K77676579143
商品名

GALFY ガルフィー ハーフパンツ Tシャツ 半袖　セットアップ
ブランド名 ガルフィー
特別価格 税込 4,900 円
在庫状況 あり

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商品詳細

■ブランド/GALFYガルフィーのTシャツとハーフパンツのセットアップです。■サイズ表記/L着丈70㎝身幅60㎝袖丈27㎝肩幅60㎝ウエスト34〜44㎝(ウエストゴム)レングス58㎝股下　　25㎝股上　　35㎝わたり　34㎝裾幅　　27㎝試着のみの自宅保管です。
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