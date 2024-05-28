ナイキ エアマックス フュージョン

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商品詳細
【未使用品】ナイキエアマックスフュージョン履かなかったので、出品しました。サイズは28cmです。たぶん足のサイズが27.5cmの方にオススメなサイズと思います。(ナイキはプラス0.5cm位がちょうどいいかと)履かれる方が見つかると幸いです◎
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