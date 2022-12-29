ブルーロック ごろりんマスコット 15点

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商品詳細
一度袋から出しましたが現在は新しいoppに入れております。ポールチェーンは全て外した為,ポールチェーンのみ袋に入れ同梱して発送致します。目立った傷,汚れなどありません。バラ売り×⌇即購入◎♡ブルーロックブルロごろりんマスコット御影玲王15点グッズ種類···ぬいぐるみ
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