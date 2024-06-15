90s yupoong製 コーデュロイキャップ　企業モノ　企業ロゴ

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90s製のyupoongボディのコーデュロイキャップです。90年代らしいチョイスの鮮やかパープルのコーデュロイ生地が使用されています。このカラーリングは古着ならでは！なかなか現代でコーデュロイキャップをパープルでは見かけないのではないでしょうか。今後使い込んでいただければ、コーデュロイ生地特有のあたりも出てくると思いますので、さらに良い雰囲気を出してくれること間違いなしです。フロントのロゴはスキーの用具メーカーとして有名なKASTLEのモノです。刺繍糸も発色の良いカラーリングで構成されており、90年代らしいテックな感じもあります！ツバ裏もしっかりグリーンなのも好ポイント。一見パープルは合わせるのが難しいかと思うのですが、コーデュロイということもあり、意外と使いやすい落ち着いたアイテムになっております。男女問わずおすすめのキャップです。目立った汚れはありません。一般的な古着のコンディションです。(神経質な方はご購入ご遠慮ください)サイズはフリーサイズです。(スナップバックにて調整可能です)被りはやや深め〜深めのつくりです。eddiebauer70s80s90sパタゴニアウールリッチヴィンテージビンテージアメリカ製アウトドアキャンプvintageLLBEANLLビーンランズエンドデニムビンテージvintage90年代50s60snorollノーロールmin-nanocomfortablereasonwonderlandsundaysbestpolarBRONZE56KALLTIMERSwhateveriggypalacethegoodcompany700fill1ldkcarharttgoofycreationennoysupremestussyeveryonePaletowncomfortablereasonl.l.beanused古着ラルフローレンpoloアメカジah.hpopeyeビッグシャツpoloralph長谷川昭雄ahbeamsMLBMLBキャップ企業モノカレッジロゴ柴田ひかり在原みゆ紀スーベニアクーパーズタウン