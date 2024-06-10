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【美色激レア】NEW ERA ニューヨーク ヤンキース ティファニーブルー
商品番号 N55347872361
商品名

【美色激レア】NEW ERA ニューヨーク ヤンキース ティファニーブルー
ブランド名 ニューエラ
特別価格 税込 4,410 円
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商品詳細

【希少品、美品】海外限定モデル#amotyshop←セット割します！他レアキャップ出品中！！◯商品名NEWERA59FIFTYWORLDSERIES2000SPRING◯カラーティファニーブルー◯サイズ71/2(59.6cm)他のサイズご希望あればコメントください！◯状態新品未使用〇発送方法匿名発送！型崩れのないよう60サイズ段ボールでお届けします(^^)#即購入OK#MLB#YANKEES#ヤンキース#NY#NEWERA#ニューエラ#59FIFTY#レアキャップ#レッド#amotyshop
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