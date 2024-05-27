Cartier カルティエ マルチェロ 二つ折り 長財布 財布 良品　レザー

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商品詳細
Cartierカルティエマルチェロ二つ折り長財布財布ロゴステッチレザーブラック ユニセックス■商品情報■●タイトル Cartierカルティエマルチェロ二つ折り長財布財布ロゴステッチレザーブラック●メーカー Cartierカルティエ●形状 財布●カラー ブラック●素材 レザー ●サイズ 横 19.5cm 縦 10cm 奥行 2cm●ランク 中古A●状態 外面：特筆すべきダメージなし 中面：小銭入れの使用感(小) ■購入先 鑑定済みの中古ブランドショップにて購入しました。EC11017
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