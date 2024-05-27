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Cartier カルティエ マルチェロ 二つ折り 長財布 財布 良品　レザー
商品番号 M37302096084
商品名

Cartier カルティエ マルチェロ 二つ折り 長財布 財布 良品　レザー
ブランド名 カルティエ
特別価格 税込 8,887 円
在庫状況 あり

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商品詳細

Cartierカルティエマルチェロ二つ折り長財布財布ロゴステッチレザーブラック　ユニセックス■商品情報■●タイトル　Cartierカルティエマルチェロ二つ折り長財布財布ロゴステッチレザーブラック●メーカー　Cartierカルティエ●形状　　　財布●カラー　　ブラック●素材　レザー　●サイズ　横　19.5cm　縦　10cm　奥行　2cm●ランク　中古A●状態　　　外面：特筆すべきダメージなし　中面：小銭入れの使用感(小)　　　■購入先　鑑定済みの中古ブランドショップにて購入しました。EC11017
http://narcologia.ru/goods/response842342.html
http://narcologia.ru/goods/moped246968.html
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