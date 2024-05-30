MACK TRUCKS トラッカーキャップ マックトラック ブラウン キャップ

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#MACKTRUCKS#マックトラック1970~80年代カラー/BROWNLOUISVILLEボディメッシュキャップフロント刺繍MADEINUSA70〜80年代頃のものと見えるMACKTRUCKSのトラッカーキャップです。定番のブルドッグロゴのデザインですが、ワッペンでは無く刺繍が施されたレアな仕様です。アメリカのトラックメーカーであるMACKTRUCKSはコアなファンが多い事で知られ、グッズ等は古着市場では高値で取引されています。キャップのボディはマックトラックのキャップではお馴染みのLOUISVILLE。またブラックやネイビーが多いこのアイテムにおいて、ボディは非常に珍しいブラウンカラーです。これからのシーズンにはもってこいのカラーかと感じます。古着好きな方には嬉しいポイントかと思います。益々値段の高騰著しいこの辺りのアイテム、是非この機会にご検討下さい！マックトラックスMacktruckCloveruグローバルKproductsトラッカーキャップトラッカーハットビンテージキャップTATTOOSTUDIOYAMADAタトゥースタジオヤマダOMOSSYCHANNELオモシーチャンネル山田蓮ヤマダレンサイクルゾンビーズCYCLEZOMBIESRonHermanロンハーマン長瀬智也木村拓哉harleydavidsonハーレーハーレーダビッドソンrollermagazineローラーマガジンRippermagazineリッパーマガジンChallengerチャレンジャーTheRealMcCoysリアルマッコイズCALEEキャリー東洋エンタープライズNeighborhoodネイバーフッドPherrowsフェローズGladhandグラッドハンドWeirdoウィアードバイカーbikerチョッパーchopperビンテージ古着FlandersフランダースWasselワッセルAEEエーダブルイーBatesベイツCheetahsissybarシーシーバー