GIERRE MILANO ストール 未使用/ジエレ コットンリネン インディゴ

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GIERREMILANOジエッレ/ジエレコットンリネンメンズストール 商品詳細◆ネイビー系◆未使用シワなどあり(※写真でご確認ください)※商品には、汚れの見落とし、一部付属の欠品などある場合がございます、写真以外で気になる点はご質問ください（あくまでも個人保管のUSED格安品としてご理解頂けるかたに）◆サイズ全長約64×186㎝位誤差はご容赦ください厳選された天然素材のみを用いる高い品質と、北イタリアの洗練されたデザインが融合したイタリアを代表するアクセサリーブランド、GIERREジエレの薄く軽いコットン×リネンの春夏ストール♪インディゴカラーの雰囲気抜群の一枚♪本体のみ(^^)♪送料込み質問、値下げなどプロフ参照してからコメントくださいませ。梱包は極力コンパクトにするため、圧縮する場合がございますので、折じわ・たたみじわはご了承願います。※購入後の挨拶や到着後のお礼連絡などは不要です。こちらからも取引に問題がない場合はご連絡いたしません。出来る限り手間をかけずにお取引できればと思いますのでご了解くださいませ(^^)ヤフメ230505