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大友克洋全集 AKIRAセル画展 大友全集Tシャツ　XL
商品番号 Y80504919688
商品名

大友克洋全集 AKIRAセル画展 大友全集Tシャツ　XL
ブランド名 Yspare
特別価格 税込 5,029 円
在庫状況 あり

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商品詳細

大友克洋全集AKIRAセル画展大友全集Tシャツになります。新品未開封商品です。XL：身丈78/身幅58/肩幅53/袖丈24数量限定・会場限定の当選購入品のため大変希少です。商品は手元にありますので、即日発送可能になります。よろしくお願いします。【商品情報】【原産国】ベトナム【素材】綿100%#AKIRA#アキラ#大友克洋#大友全集#大友全集Tシャツ
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