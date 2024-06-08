アニアリ　リアルクロコ　長財布

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商品詳細
アニアリの日本製リアルクロコ（最高級スモールクロコ）長財布です。しっとりなめらかなアニリン染、大きな班が落ち着いたワインカラーと相性抜群で高級感がかなり高い印象です。2枚目の画像にある通り、中のカード入れを取り外す事が可能なユニークな仕様になってます。現在も公式で97,900円で販売されており、10万円アンダーで販売されているのは他ではないと言ってます。商品カラーはワインですが、落ち着いたブラウン寄りのカラーで使いやすいかと思います。W20.5H10財布形···長財布素材···本革
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