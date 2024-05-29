ワイルドスワンズ ウェイブ サドルプルアップ 限定グリーン

【商品名】WILDSWANSワイルドスワンズWAVEウェイブ【素材】サドルプルアップ【色】グリーン(25周年限定色)【付属品】完備(箱、冊子など）【備考】2か月前にWILDSWANS公式で購入したものです。生産数が極めて少なく1分以内に即完売しておりました。1度鞄の中に入れて外に持ち出したのみで、その後は自宅にて鑑賞用として大切に保管しておりました。小銭入れは未使用です。非常に質の良いサドルプルアップです。薄化粧なのか指に吸い付くようなもちっとした質感で自然な光沢感があります。ホックもバチンと鳴り、コバ割れやステッチほつれもなく、素晴らしい個体だと感じます。クリームなどのケア類は一度もしておりません。未使用ではありませんので返品、交換、クレームの対応は致しかねます。以上よろしくお願い致します。【関連ワード】ラストクロップスLASTCROPSガンゾGANZOロブスタレザーサドルプルアップブルグレインブライドルシェルコードバン長財布ブリスターアンカー



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