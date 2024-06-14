【希少限定品】STUSSY ステューシー Tシャツ

STUSSYTシャツをご覧いただきありがとうございます。大阪ミナミ15thの限定品になります。発売後即完売した人気モデルです。プリントの割れは多少ありますが、比較的状態は良好です。黒の日焼けも少なくまだまだ着用できます。サイズはLサイズです。平置き採寸（素人採寸ですので多少の誤差はご了承下さい）着丈71cm身幅52cmご不明点があればコメントよろしくお願いいたします。#スケーター#メンズライク#STUSSY#ステューシー#裏原#Tシャツ#大きいサイズ#STUSSYTシャツ#限定#ストリート#BMX



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