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レザートリム コットン ベルト M
商品番号 O28982089148
商品名

レザートリム コットン ベルト M
ブランド名 ポロラルフローレン
特別価格 税込 3,120 円
在庫状況 あり

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商品詳細

昨年の秋、ポロラルフローレンにて購入一度着用し暗所にて保管その後出番が無いため出品致します。Mサイズ__全長105.5/幅3.2－－－－－－－－－－－－－－－－－－アイテム説明鮮やかなカラーバリエーションでお届けするウェブ織りのコットンベルト。レザーのトリムとRalphLaurenのシグネチャーのポニー刺繍で仕上げたアイテム。・Poloのエッチングを施した、ダブルD字型リングバックル・わずかに尖ったレザーティップ・ストラップにシグネチャーのポニー刺繍のキャンバスパッチ素材···コットンカラー···ブルー
http://narcologia.ru/goods/troupe748111.html
http://narcologia.ru/goods/insignificant54082.html
http://narcologia.ru/goods/response483242.html
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レザートリムコットンベルト　ＭＡＰＯＢＬＴ０Ｆ３２０１６９
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