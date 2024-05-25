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スタッズベルトカラー：表Brown裏Blackサイズ：全長約115cm古着屋で12000円で購入しましたが、一度しか着用していないため、比較的綺麗な状態だと思います。また、自宅保管のためお気になさらない方でお願いいたします。