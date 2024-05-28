【極美品】未使用 ダンヒル 折り財布 総柄 レザー 箱付き ベルグレイブ

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商品詳細
◆ほぼ未使用ダンヒル二つ折り財布レザー総柄ロゴ箱付きブラック（パイピング/内側）ダークブラウン（PVCレザー部分/モノグラム）シルバー金具シルバーエンブレムモノグラム新ロゴレザーコインケース小銭入れ総柄ウィンザーラインベルグレイブADロゴ現行トラベラー【ブランド】ダンヒル【カラー】黒ダークグレー【素材】レザーPVC【サイズ】横 約12cm縦 約10cm※素人採寸【仕様】札入れ×2カードケース×4内ポケット×1コインケース×1【状態】数回程度の使用のため未使用に近い美品です✨札入れ、小銭入れにも一切汚れ、使用感ありません。9枚目写真の所に目立ちませんが、少しだけ小傷があります。写真ご確認下さい！※あくまで主観です。【付属品】箱、カード自宅保管、素人検品になりますので、完璧を求める方は御遠慮下さい。値下げ交渉、可能な限り頑張ります^_^どうぞよろしくお願いいたします！
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